Mercato AS Rome: Alisson donne des pistes sur son futur

Alisson Becker, le portier de l'AS Rome et de la sélection brésilienne, semble tout à fait disposé à écouter les offres qui ne manquent pas après son excellente saison. L'une d'elle proviendrait du Real Madrid et c'est précisément celle qu'il préfère. Malgré tout, il a placé des limites, notamment en raison de la Coupe du monde.

"On a plusieurs offres, on les étudie toutes, tout en respectant la Roma. On va voir s'il se passe quelque chose cette semaine", a-t-il expliqué pour Marca avant de préciser: "Si ce n'est pas fait avant le premier match, ce sera après le Mondial."