Mercato AS Rome: Accord avec Liverpool pour Alisson ?

Liverpool a peut-être trouvé son nouveau gardien. Selon le Times, les Reds ont trouvé un accord avec l'AS Rome pour le transfert de l'international brésilien Alisson Becker, contre environ 75 millions d'euros. Une information confirmée dans la foulée par le Daily Mail.

Il reste maintenant au club de la Mersey, finaliste de la Ligue des champions en mai dernier, à se mettre d'accord avec le joueur pour finaliser le transfert. Une visite médicale serait en préparation.

Liverpool agree fee with AS Roma for Alisson in region of £66m. Nothing to stop other clubs doing likewise, but Liverpool the first. Permission granted to speak to player.