Mercato Arsenal: Wilshere pourrait rester à Londres...

Malgré un retour aux affaires plutôt probant au cours de la saison écoulée, Jack Wilshere a pris la décision de ne pas continuer à Arsenal, club avec lequel il est encore lié jusqu'au 30 juin prochain. Le milieu de terrain de 26 ans, prêté à Bournemouth la saison passée et peu épargné par les blessures ces dernières années, se cherche donc une nouvelle terre d'accueil.

Annoncé avec insistance dans le collimateur de l'AC Milan, l'international anglais, non retenu pour le Mondial, préférerait rester en Premier League, et pourquoi pas à Londres. Or, selon les informations de Sky Sports, West Ham United serait désormais en bonne position dans les négociations. Les Hammers espèrent retrouver de l'ambition sous l'égide de leur nouvel entraîneur, Manuel Pellegrini, qui a d'ores et déjà réussi à recruter le Toulousain Issa Diop, ou l'ancien portier des Gunners Lukasz Fabianski.