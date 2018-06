Mercato Arsenal: Un international argentin approché

A bientôt 30 ans, Ever Banega pourrait bien s'offrir une première expérience en Premier League à l'horizon 2018-2019. Car selon plusieurs médias italiens et anglais, le milieu de terrain du FC Séville, qui avait il y a peu clamé son envie de rester en Andalousie, pourrait finalement plier bagage et filer en Angleterre.

L'international argentin, actuellement retenu en sélection nationale pour la Coupe du monde, pourrait se laisser tenter par un challenge du côté d'Arsenal, où Unai Emery ferait tout pour le convaincre de s'engager.