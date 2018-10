Mercato Arsenal: Un attaquant du Barça prêté cet hiver ?

Transféré des Girondins de Bordeaux au FC Barcelone pour un peu plus de 40 millions d'euros au cours de l'été, Malcom n'est pas encore parvenu à se faire une place dans la rotation d'Ernesto Valverde. L'attaquant brésilien n'a disputé que deux petits bouts de matches de Liga depuis l'entame de l'exercice en cours...

Un départ au cours du mercato hivernal apparaît de plus en plus probable pour le premier concerné, et selon les tabloïds britanniques, Arsenal aurait déjà pris contact avec la direction du club catalan. Le Daily Mirror croit même savoir qu'un prêt chez les Gunners apparaît très probable, même si l'Inter Milan et le Hotspur de Tottenham seraient également positionnés.