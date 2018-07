Mercato Arsenal: Deux joueurs (dont un Français) passent la visite médicale

Arsenal continue ses emplettes en vue de la prochaine saison. Et selon David Ornstein de la BBC, deux joueurs vont passer leur visite médicale ce lundi. Il s'agit de l'international uruguayen Lucas Torreira qui arrive en provenance de la Sampdoria et qui vient, à 22 ans de participer à la Coupe du monde.

La deuxième arrivée n'est autre que celle de Matteo Guendouzi en provenance de Lorient. A 19 ans, c'est un espoir qui évolue avec les U20 français.

Two medicals taking place at Arsenal today - 22-year-old Uruguay midfielder Lucas Torreira from Sampdoria and 19-year-old France Under-20 midfielder Matteo Guendouzi from Lorient. Torreira key signing for immediate term, Guendouzi high-potential prospect for future #AFC #URU #FRA