Mercato Arsenal: Cazorla de retour à Villarreal ?

Absent des terrains depuis octobre 2016, Santiago Cazorla a retrouvé ses coéquipiers d'Arsenal pour les séances d'entraînement collectif en fin de semaine dernière. Le milieu de terrain espagnol semble enfin en avoir fini avec ses problèmes à la cheville droite qui avait manqué de peu de lui valoir une amputation du pied, et est prêt pour relever un nouveau défi, lui qui sera libre de tout contrat au 1er juillet.

Or, selon les informations du quotidien As, les dirigeants de Villarreal auraient d'ores et déjà pris contact avec leur ancien joueur, qui avait quitté le Sous-marin jaune en 2011 pour passer une saison à Malaga avant de traverser la Manche.