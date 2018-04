Mercato Angers: Une offre de 20 M€ pour Toko Ekambi

Après son nul (1-1) contre l'OGC Nice vendredi soir, en ouverture de la 33e journée de Ligue 1, le SCO est désormais encore mieux parti pour se maintenir en Ligue 1. Angers va donc pouvoir commencer à travailler sur le prochain exercice, que Karl Toko Ekambi devrait vivre sous d'autres couleurs. "Il pourra partir cet été, il a son bon de sortie", a expliqué le président Saïd Chabane sur RMC vendredi soir.

Les Angevins espèrent désormais vendre au mieux celui qui a déjà inscrit 17 buts en championnat depuis l'entame de l'exercice en cours. D'autant qu'une offre conséquente avait été transmise en janvier dernier. "La dernière offre qu’on a refusée pour lui était de 20 millions d’euros. On avait 18 points quand on a eu cette proposition. On ne pouvait pas imaginer l’accepter, même si cette offre représentait quasiment 60% de notre budget. Mais l’enjeu en valait la chandelle, il fallait se maintenir et donc le garder, a renchéri le patron du club. Il avait une offre de salaire qui était importante, mais il nous a dit qu’il voulait rester avec nous, qu’il ne pouvait pas quitter le club en le laissant en difficulté. C’est tout à son honneur".