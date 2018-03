Mercato Angers: Transfert record en vue pour Toko Ekambi

Auteur de 16 buts en 30 matches de Ligue 1 cette saison, Karl Toko Ekambi réalise à 25 ans l’exercice le plus abouti de sa carrière. Le SCO, qui a vu l’international camerounais débarquer en provenance de Sochaux en 2016, s’attend logiquement à perdre son meilleur buteur cet été mais pas à n’importe quel prix.

"C'est acquis, il ne sera plus Angevin la saison prochaine. Nous ne nous sommes jamais retrouvés dans la situation où autant de clubs voulaient un de nos joueurs. C'est Karl qui prendra la décision, dixit Olivier Pickeu, le manager général du club, jeudi soir sur Angers Télé. En février dernier, on a eu des offres de Chine qui ont dépassé les 20 millions d'euros. On fera le record de vente du club, c'est une quasi certitude."

Avec pour le SCO une belle plus-value en perspective puisque les Angevins avaient mis la main sur l’attaquant sochalien pour moins d’un million d’euros il y a deux ans. La meilleure opération du club jusqu’alors est à mettre au crédit de Nicolas Pépé, vendu au Losc lors de la dernière intersaison pour quelque 10 millions d’euros.