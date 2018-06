Mercato Angers: Toko Ekambi, ce sera Villarreal

Annoncé ces derniers jours du côté de l'Allemagne ou de Rennes (qui avait posé 22 millions sur la table), Karl Toko Ekambi, le buteur camerounais du SCO, va s'engager avec Villarreal dans les prochaines heures.

Comme le révèle France Football ce mercredi, le buteur aux 17 réalisations cette saison va s'envoler pour l'Espagne, où un accord avec le Sous-marin jaune a été trouvé. Le club déboursera 20 millions (bonus inclus) pour s'attacher les services de Toko Ekambi. Pour Angers, il s'agit tout simplement de la vente la plus élevée de l'histoire du club.

Après le Paris FC, Sochaux et Angers, le 9e meilleur buteur de Ligue 1 évoluera avec un certain Carlos Bacca. Il est attendu ce mercredi pour passer la visite médicale et pourrait s'engager dès jeudi.