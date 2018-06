L'avenir de Frenkie De Jong semble plus que jamais s'écrire du côté du FC Barcelone. Le jeune et prometteur milieu de terrain de l'Ajax Amsterdam est courtisé par le club blaugrana depuis de longues semaines. Selon le Mundo Deportivo, son agent, Ali Dursun, était à Barcelone ce mercredi pour rencontrer les dirigeants et faire avancer un dossier manifestement en très bonne voie.

Le Barça pourrait laisser De Jong à disposition de l'Ajax une saison de plus.