Mercato Ajax: Kluivert transféré à la Roma

Justin Kluivert quitte l'Ajax Amsterdam en direction de l'AS Roma. Le club néerlandais a communiqué sur le montant du transfert, qui s'élève à 17,25 millions d'euros et peut atteindre 22,75 millions d'euros en fonction des bonus, avec également un pourcentage à la revente.

Kluivert, 19 ans tout juste, a marqué 13 buts en 56 matches avec son club formateur.

OFFICIAL: JUSTIN KLUIVERT IS NOW AN #ASROMA PLAYER ☝️ pic.twitter.com/CMQhJUuSGI