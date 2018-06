Mercato Ajax: Kluivert approché par un club italien 

Il y a quelques semaines, Justin Kluivert avait refusé une prolongation de contrat à l'Ajax Amsterdam, déplorant que son club souhaitait le prolonger uniquement dans le but de gagner plus d'argent au cours d'une future revente. Il a alors signifié vouloir partir et plusieurs clubs ont aussitôt scruté le jeune Néerlandais (19 ans), dont l'AS Rome, la première à prendre réellement contact avec le joueur.

Selon La Gazzetta dello Sport, le directeur sportif romain Monchi travaillerait sans relâche pour faire venir l'international oranje, auteur de 10 buts et 5 passes décisives en 30 matches de championnat cette saison. L'Ajax demanderait 30 millions d'euros pour l'ailier batave, à qui il reste un an de contrat. Pour le moment, un accord aurait été trouvé entre la Roma et le joueur, mais pas encore entre les deux clubs.

Une chose est sûre: Justin Kluivert trouvera un nouveau point de chute à l'issue de ce mercato. En effet, au vu de son potentiel et de sa valeur, l'Ajax Amsterdam ne prendra pas le risque de le faire partir dans un an, à la fin de son contrat, et donc de ne bénéficier d'aucune indemnité de transfert.