L’Ajax Amsterdam compte rentabiliser au maximum les futurs transferts de Frenkie de Jong et Matthijs de Ligt. Selon Mundo Deportivo, le club néerlandais souhaiterait récupérer 140 millions d’euros grâce à la vente du milieu de terrain et du défenseur, courtisés par les plus grands clubs européens, dont le FC Barcelone, Manchester City et le PSG. Le premier serait ainsi estimé à 75 millions d’euros, et le second à 65 millions d’euros. Avis aux intéressés…