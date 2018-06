Mercato AC Milan: Un milieu de terrain français visé ?

Arrivé à la Fiorentina l'été dernier, Jordan Veretout a fait son trou en Serie A, où il a inscrit pas moins de huit buts cette saison. Le milieu de terrain français se retrouve logiquement courtisé en cette période de transferts, et pourrait rebondir à l'AC Milan. Selon les informations de La Nazione, les Rossoneri seraient très intéressés par le profil du joueur formé au FC Nantes.

Une proposition aurait d'ores et déjà été transmise à la Viola, lui offrant les services du latéral droit Ignazio Abate et du milieu de terrain Manuel Locatelli en plus d'une indemnité de transfert qui n'a pas encore fuité, ce afin de récupérer l'ancien Stéphanois.