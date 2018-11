Confronté aux blessures de Lucas Biglia, Giacomo Bonaventura et Mattia Caldara, l’AC Milan pourrait se renforcer lors du mercato hivernal. Et selon Sport Mediaset, les dirigeants rossoneri auraient ciblé trois joueurs de Chelsea, qui n’entrent plus vraiment dans les plans de Maurizio Sarri chez les Blues, en l’occurrence Cesc Fabregas, Gary Cahill et Andreas Christensen.