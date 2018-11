Mercato AC Milan: Retour à Londres pour Bakayoko ?

Depuis son excellente saison 2016-2017 sous les couleurs de l'AS Monaco, qui lui avait notamment valu d'être convoqué en équipe de France, Tiémoué Bakayoko tarde à confirmer. Le milieu de terrain défensif avait déjà souffert la saison passée à Chelsea, et ne parvient pas non plus à briller depuis l'entame de l'exercice en cours à l'AC Milan, où il est prêté.

Tant et si bien que les rumeurs d'un retour anticipé chez les Blues au cours du mercato hivernal à venir se font insistantes. La formation de Maurizio Sarri ne souhaiterait néanmoins pas conserver l'ancien Rennais, et celui-ci pourrait être transféré dans la foulée. Or, selon les tabloïds britanniques, Fulham serait tout disposé à investir pour recruter le principal intéressé. Les Cottagers sont lanterne rouge de Premier League, avec seulement un petit point de retard sur les Magpies de Newcastle United, premiers non-relégables.