Mercato AC Milan: Ibrahimovic et Vidal en janvier ?

L'AC Milan avance ses pions pour renforcer son effectif le plus rapidement possible. Ainsi, si le nom de Fabregas a résonné ces derniers jours, celui de Zlatan Ibrahimovic revient également avec insistance. Selon AS, Mino Raiola aurait d'ores et déjà entamé les négociations avec Leonardo au sujet de l'attaquant suédois. Il viendrait alors pour 6 mois et un salaire estimé à 2 millions d'euros.

De même, Arturo Vidal, en mal de temps jeu à Barcelone, pourrait rebondir dans le club milanais. Un intérêt commun qui faciliterait grandement cette opération.