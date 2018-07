Mercato AC Milan: Deux nouvelles arrivées

Deux nouveaux joueurs ont signé à l’AC Milan: il s’agit de l’Espagnol Pepe Reina et du Croate Ivan Strinic. Les deux joueurs étaient en fin de contrat et rejoignent le club lombard gratuitement.

Après avoir passé trois saisons à Naples, Reina a paraphé un contrat de deux ans avec les Rossoneri, tandis que Strinic, qui évoluait avec la Sampdoria depuis l’été dernier, s’est engagé pour trois ans.

Ufficiale: @PReina25 e Strinic sono rossoneri https://t.co/rFG5nw6jUy

Official: Reina and Strinic are Rossoneri https://t.co/UCPu1PZ484#weareacmilan ⚫ pic.twitter.com/YlXQ6GZGhW