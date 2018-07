Martial sur les traces de Hazard ?

Anthony Martial a vécu une saison 2017-2018 compliquée. Ses déboires sous les couleurs de Manchester United, où il ne dispose pas d'un grand crédit confiance de la part de José Mourinho, lui ont progressivement fermé les portes d'une équipe de France devenue championne du monde le 15 juillet dernier. L'attaquant français, qui avait déjà émis le souhait de partir l'hiver dernier, a confirmé ses velléités de départ pour cet été. Mais selon la presse anglaise, le "Special One" ne serait pas disposé à laisser filer son numéro 11, ce malgré la vive concurrence des Jesse Lingard, Marcus Rashford ou autre Alexis Sanchez.

A moins que les Red Devils ne se contentent d'un jeu de dupes pour faire monter les enchères autour de l'ancien Monégasque... Car selon Sky Sports, celui-ci, s'il n'apparaît plus sur les tablettes de l'AS Monaco ou de la Juventus Turin, serait toujours surveillé de très près par le Borussia Dortmund et le Bayern Munich. Les Bavarois pourraient miser sur Anthony Martial en cas de départ d'un Kingsley Coman qui a séduit Arsenal et Unai Emery. Mais Chelsea serait aussi très intéressé par le joueur formé à l'Olympique Lyonnais. Les Blues de Maurizio Sarri savent qu'Eden Hazard a des envies d'ailleurs, et que, si le Real Madrid se manifeste, l'ex-Lillois partira en courant vers la Maison blanche. Alors le laissé-pour-compte des Red Devils pourrait se poser en remplaçant idéal du Diable Rouge.

Plus jeune de presque cinq ans que le Belge, le Tricolore présente un jeu similaire puisqu'il ne se sent véritablement à son aise que lorsqu'il peut occuper le flanc gauche de l'attaque pour repiquer sur son pied droit. Chelsea n'aurait donc pas à aller chercher bien loin pour dégoter le successeur d'Eden Hazard. Et ça ferait forcément les affaires de Manchester United, qui n'hésitera pas un instant à faire monter les enchères face à un concurrent qui aura alors sans doute toucher un joli pactole de la part du Real Madrid...