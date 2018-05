Martial envoyé à Chelsea ?

Du côté d'Old Trafford, personne n'a oublié ses débuts tonitruants à l'été 2015... Anthony Martial venait d'être transféré à Manchester United contre 60 millions d'euros et divers bonus, et le jeune attaquant français avait immédiatement répondu aux attentes de Louis van Gaal, suscitant l'euphorie parmi les fans des Red Devils. Mais le soufflé était vite retombé, et l'international tricolore n'a depuis plus réussi à enchaîner les mêmes prestations, s'offrant simplement quelques coups d'éclat entre des performances en demi-teinte, voire même décevantes comme ce fut encore le cas vendredi soir à Brighton (1-0), match au cours duquel il n'a pas saisi sa chance en tant que titulaire.

Tout cela mis bout à bout pousse José Mourinho à se débarrasser de l'ancien Monégasque dès l'été prochain, à un an de la fin de son contrat donc. Ces derniers mois, Martial a été annoncé dans le collimateur du FC Barcelone, mais surtout de la Juventus Turin. Toutefois, l'intéressé garde une très belle cote outre-Manche, et un deal pourrait se faire avec les Blues de Chelsea. C'est en tout cas ce qu'avance le Daily Mirror ce dimanche, le Special One cherchant vraisemblablement à envoyer le Frenchy du côté de Stamford Bridge. Car là-bas évolue un joueur qui l'intéresse tout particulièrement, le Brésilien Willian, que le Portugais avait déjà tenté de récupérer l'été dernier en même temps que Nemanja Matic.

L'ancien manager de l'Inter Milan estime qu'Anthony Martial vaut 90 millions d'euros sur le marché actuel, et que l'Auriverde de 29 ans en vaut lui 45. De fait, Man Utd serait tout prêt à envoyer l'ancien Gone sur les bords de la Tamise à condition de récolter, en plus de la signature de Willian, un chèque de 45 M€. Pas sûr du tout que cette transaction aboutisse en l'état, car les Blues savent leurs homologues mancuniens désireux de se débarrasser d'Anthony Martial au plus vite, et connaissent aussi le vif intérêt de Mourinho pour Willian. Par ailleurs, United en a marre de payer encore et encore pour un joueur qui émarge déjà à près de 5 M€ de rémunération annuelle. Le club anglais avait déjà été contraint de débourser 10 M€ supplémentaires lorsque le Français avait atteint les 25 buts marqués, au titre d'un bonus établi au moment du transfert en provenance de l'AS Monaco, et se sait susceptible d'en verser 10 de plus lorsque le premier concerné aura porté le maillot des Bleus à 25 reprises, lui qui compte 18 capes à son crédit actuellement.