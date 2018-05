Martial, ça sent la fin

Sale période pour Anthony Martial. Si Manchester United a validé sa deuxième place en Premier League et s'apprête à disputer la finale de la Cup face à Chelsea, le 19 mai prochain à Wembley, l'attaquant français finit cet exercice 2017-2018 très discrètement. Pour preuve, ce dernier n'a plus marqué depuis le 10 mars dernier. Jeudi soir sur la pelouse de West Ham, en match en retard de la 31e journée de Premier League, l'ancien monégasque est même resté sur le banc durant toute la rencontre, alors que les Red Devils ne parvenaient pas à surprendre la défense des Hammers.

Pour remplacer Jesse Lingard et Alexis Sanchez, José Mourinho a préféré faire rentrer Marcus Rashford et Ashley Young, sans résultat (0-0). Anthony Martial, auteur de 11 buts en 32 apparitions avec MU cette saison toutes compétitions confondues, semble en fait n'être plus qu'un second choix pour l'entraîneur portugais. Du coup, un départ semble clairement envisagé l'été prochain pour un joueur qui n'a encore que 22 ans. Selon le Mirror de ce vendredi, l'attaquant formé à Lyon pourrait servir de monnaie d'échange dans le cadre d'un transfert d'Ivan Perisic, en provenance de l'Inter Milan. Le Borussia Dortmund serait également intéressé par son profil.

En plus du flou concernant son avenir en club, Anthony Martial voit également s'approcher avec sans doute un brin d'inquiétude l'annonce de la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du monde 2018, prévue en fin de semaine prochaine. S'il était bien présent lors du dernier rassemblement de l'équipe de France, le natif de Massy pourrait cette fois être devancé par un Dimitri Payet en pleine forme avec l'OM et n'être que réserviste. Le Francilien n'a plus qu'une chance de convaincre le sélectionneur tricolore de l'emmener en Russie. C'est dimanche à Old Trafford face à Watford. Mais José Mourinho lui en donnera-t-il l'occasion ?