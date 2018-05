Mariano doublure de Benzema au Real ?

La saison de Mariano avec l’Olympique Lyonnais n’est pas passée inaperçue au sein du Real, le club formateur de l’attaquant, à en croire ce mardi les informations du journal madrilène Marca. Mariano, 24 ans, figure à la cinquième place du classement des buteurs de Ligue 1 (18 réalisations, dont 1 seule penalty, en 34 matches), à la deuxième de son équipe (derrière Memphis et ses 19 buts, dont 2 penaltys, en 36 rencontres).

Pas mal pour un garçon qui était arrivé dans le Rhône l’été dernier avec simplement 302 minutes en pro (5 réalisations), sous le maillot merengue, dans les jambes. Il n’a pas la technique d’un Mauro Icardi, autre joueur de surface, il a souvent tendance, sur le terrain, à oublier ses partenaires, cependant force est de constater qu’il marque. Et qu’il ne compte pas ses efforts, même s’il compte ses buts.

Le Real Madrid étudierait ainsi la possibilité de le récupérer à l’intersaison. Les dirigeants des champions d’Europe l’auraient contacté il y a déjà quelques semaines pour prendre la température, pour savoir s’il était prêt à revenir "à la maison", la Maison blanche. Ils ne possèdent pas d’option de rachat pour un élément vendu à l’OL onze millions d’euros, mais bénéficient d’un droit de premier refus au cas où un prétendant se manifesterait, et toucheraient 35% de la plus-value sur une éventuelle vente.

Madrid voudrait faire de Mariano leur second 9, après Karim Benzema, comme Alvaro Morata a pu l’être, à contrecœur, en 2016-2017. Car le Real, malgré la conquête d’une troisième C1 consécutive, a manqué d’un deuxième véritable attaquant cette saison. Toujours selon nos confrères, Mariano n’est pas contre un retour et, connaissant les bonnes relations entre les deux présidents Florentino Pérez et Jean-Michel Aulas, un accord, "nettement supérieur à 10 M", pourrait facilement être trouvé. Qu’en pense "JMA" ?