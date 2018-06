Arrivé chez les Red Devils à l'été 2015, Anthony Martial est décidé à aller voir ailleurs. Rarement à son avantage cette saison, Anthony Martial a logiquement vu lui échapper la Coupe du monde en Russie et entend profiter du mercato pour quitter Manchester United et José Mourinho. Lassé de n'être qu'un joueur de complément aux yeux de l'entraîneur portugais, l'ancien Monégasque a également été convaincu par les difficultés à s'entendre avec les dirigeants mancuniens au sujet d'une éventuelle prolongation.

"Après avoir bien réfléchi à toutes les possibilités et tous les paramètres, Anthony souhaite quitter Manchester United"

"Après avoir bien réfléchi à toutes les possibilités et tous les paramètres, Anthony souhaite quitter Manchester United, a ainsi annoncé Phillipe Lamboley, son agent. Je pense que lorsque Manchester United, qui est le club le plus puissant au monde, il faut le rappeler, ne trouve pas d’accord en huit mois de négociations, c’est qu’il ne souhaite pas vraiment en faire un joueur important de son effectif. C’est pour cela que cette décision intervient. C’est une décision mûrement réfléchie."

A un an de la fin de son contrat, le Français, auteur de 11 buts et 9 passes décisives cette saison, est en position de force et ne manque pas de courtisans. Sur les tablettes d'Arsenal, l'attaquant des Red Devils serait également l'une des priorités de recrutement de la Juventus Turin, avec Alvaro Morata, pour prendre la suite de Gonzalo Higuain. Son transfert ne devrait pas se négocier à moins de 60 millions d'euros.