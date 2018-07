Malcom s'envole pour Rome

On l'a annoncé un peu partout en Europe, en Allemagne (Bayern, Dortmund...), en Angleterre (Man Utd, Arsenal, Everton...) ou en Italie (Inter Milan...), et lui-même s'est imaginé ailleurs à plusieurs reprises. Cette fois, ça y est. Malcom devrait être vendu cet été et prendre la direction de la Serie A. Les Girondins de Bordeaux ont annoncé ce lundi avoir trouvé un accord avec l'AS Rome pour le transfert de l'ailier brésilien. Ce qui venait confirmer les informations de Sky Italia, qui avait révélé en premier que tout était bouclé entre les deux clubs.

Le FC Girondins de Bordeaux vous informe qu’un accord a été trouvé, sous réserve de la signature des documents administratifs, avec l’AS Roma pour le transfert de Malcom. pic.twitter.com/A6AX2WKovl — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) 23 juillet 2018

Selon la presse italienne, donc, le montant du transfert serait de 32 millions d'euros, plus 4 millions d'euros de bonus. C'est évidemment une belle plus-value pour les Girondins, qui avaient recruté le joueur au Corinthians en janvier 2016 pour 5 millions d'euros. Mais ce n'est pas énorme si l'on compare aux prix qui se pratiquent actuellement en Europe pour ce type de joueur, offensif, jeune (21 ans), et déjà confirmé (84 matches de Ligue 1, 20 buts). Ainsi, Malcom, sous contrat avec Bordeaux jusqu'en 2021, est évalué à 45 millions d'euros par le site Transfermakt, qui n'a pas tendance à surestimer les joueurs. Au début de l'été, on pouvait lire que la direction des Girondins espérait récupérer 50 millions d'euros pour sa pépite. Il faudra se contenter de moins, mais c'est tout de même une belle rentrée d'argent pour le club au scapulaire, qui n'a pas du tout avancé sur son mercato jusqu'ici.

Tout l'inverse de la Roma qui, sous la houlette de Monchi, avait déjà dépensé plus 100 millions d'euros pour recruter Javier Pastore (PSG) et Justin Kluivert (Ajax Amsterdam), lever les options d'achat des joueurs prêtés (Defrel, Schick), et s'offrir des jeunes prometteurs (Coric, Bianda, Zaniolo...). Chez le demi-finaliste de la dernière Ligue des champions, Malcom devrait être l'avant-dernière pièce du puzzle, avant le recrutement d'un gardien pour pallier le départ d'Alisson Becker à Liverpool. Celui-ci devrait être le gardien de la Suède, Robin Olsen.