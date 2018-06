Le couac a surpris tout le monde... Alors qu'il était destiné à s'engager avec le Liverpool FC depuis quelques jours, Nabil Fekir voit son projet professionnel s'évaporer à la suite d'une annonce officielle de l'Olympique Lyonnais samedi soir. Sans donner d'explication, un communiqué fait état de négociations rompues entre les représentants du premier concerné, le club vendeur et les acquéreurs. Quelle que soit la raison, l'attaquant international tricolore n'ira pas sur les bords de la Mersey... Les rumeurs des dernières heures, sorties dès vendredi en Angleterre, pourraient donc se confirmer.

Et si c'est bien à la visite médicale que quelque chose avait cloché ? Celle-ci s'est déroulée jeudi à Clairefontaine, lieu de rassemblement des Bleus en préparation pour la Coupe du monde. L'information a par ailleurs été confirmée par Noël Le Graët, président de la Fédération française de football. Et en amont, un accord avait évidemment été trouvé entre Gones et Reds, à savoir 65 M€ d'indemnités de transfert et un bonus de 7 M€ soumis à conditions. Pour la presse anglaise ce dimanche, comme pour le quotidien L'Equipe, la formation dirigée par Jürgen Klopp aurait eu des hésitations au vu des examens effectués sur le genou droit de Nabil Fekir. Celui-ci, gravement blessé en septembre 2015 et opéré, a depuis subi deux arthroscopies.

Etant donné le prix du transfert, les finalistes malheureux de la Ligue des Champions n'étaient plus forcément enclins à investir autant sur un joueur avec une articulation présentant à leurs yeux des risques. Ils auraient alors tenté de faire baisser le prix global de la transaction à 55 M€ + 5 M€. Une version que livre le quotidien Le Progrès, sans pour autant la justifier par des raisons médicales. Si d'aventure le genou de Nabil Fekir présente bel et bien des risques, la posture des pensionnaires d'Anfield peut alors se comprendre au regard de la somme engagée, comme il est compréhensible que l'OL ne veuille pas accepter une potentielle indemnité revue à la baisse après accord. En attendant, le numéro 18 des Gones se porte bien et l'a encore prouvé samedi soir lors de son entrée en jeu avec la France face aux Etats-Unis (1-1).