Luis Enrique évoque son retour sur un banc

Silencieux depuis son départ de Barcelone en fin de saison dernière, Luis Enrique, annoncé à Chelsea avec insistance ou encore du côté du Paris Saint-Germain, a évoqué un potentiel retour sur un banc. Et s'il n'écarte pas l'idée de prendre en main un jour la sélection espagnole, il a confirmé ses intentions quant à un nouveau projet. "Cela va dépendre du fait qu'un club me veuille mais il faut aussi que ce soit qui me fasse vraiment envie", a-t-il confié dans une longue interview accordée à Ibon Zugasti.