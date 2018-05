L'OM veut presque tout changer

L'Olympique de Marseille a réussi une bonne saison eu égard à son effectif assez réduit, en qualité comme en quantité, en comparaison de ce dont pouvaient disposer un Bruno Genesio ou un Leonardo Jardim à Lyon et Monaco, sans même évoquer l'intouchable Paris Saint-Germain. Néanmoins, il faudra faire mieux qu'une quatrième place en championnat en 2018-2019, afin de faire évoluer encore un Champions Project boosté par l'inespérée finale de Ligue Europa perdue contre l'Atlético de Madrid. Mais puisque le spectre du fair-play financier reste présent, le club sait qu'il faudra vendre.

Aussi car certains joueurs ont déjà montré leurs limites et ne pourront pas permettre aux Ciel et Blanc de viser plus haut. Or ils apparaissent nombreux dans ce cas, et selon L'Equipe, plusieurs d'entre eux sont déjà poussés vers la sortie. C'est le cas des trois attaquants Valère Germain, Clinton Njie et Konstantinos Mitroglou. Derrière, Aymen Abdennour est indésirable, alors que Rolando arrive en fin de contrat et ne présente pas assez de garanties pour rester un titulaire indiscutable avec des objectifs revus à la hausse. Au même titre qu'un Grégory Sertic par ailleurs... Henri Bedimo, lié aux Phocéens jusqu'au 2019, doit lui faire place nette au plus vite pour éviter de plomber encore une masse salariale qui n'est évidemment pas extensible. Et il y a des incertitudes autour de l'avenir de Jordan Amavi, Bouna Sarr, Morgan Sanson ou André-Frank Zambo Anguissa...

Autrement dit, l'OM pourrait perdre presque la moitié de la rotation qui a permis à Rudi Garcia de chatouiller le podium et de mener de front une belle aventure européenne. Question stabilité, on a évidemment fait mieux, surtout au sortir d'une campagne où la notion de groupe semble avoir pris une réelle importance dans les résultats obtenus. Mais puisque les pensionnaires du Vélodrome ont aussi besoin de talent, il faudra sans doute passer par un renouvellement conséquent de l'effectif, en évitant les erreurs de communication ou de recrutement commises l'été dernier, notamment autour des cas Mitroglou ou Abdennour...