L'OM toujours attentif à Milik ?

Arkadiusz Milik à l’OM, la rumeur déjà avait sévi aux abords du Vélodrome à l’été 2017. A l’époque, Rudi Garcia avait-lui-même qualifié cette option très hypothétique de "bonne idée", non sans tiquer sur la faisabilité de l’opération. Pas sûr que le coach phocéen ait une marge de manoeuvre plus grande aujourd’hui alors que les Marseillais souffrent toujours autant de l’absence d’un attaquant d’envergure. Ce qui n’empêche pas la rumeur de revenir de plus belle.

Selon le Napoli-Magazine, un portail en ligne dédié à l’actualité du club phare de Naples, l’OM veut Milik dès cet hiver ; Rudi Garcia ayant d’ores et déjà pris soin de contacter les dirigeants napolitains pour leur faire part de l’intérêt des Olympiens. Oui mais voilà, Carlo Ancelotti ne souhaiterait pas se séparer du buteur polonais, titulaire sept fois seulement en Serie A cette saison, pour tout de même quatre buts marqués. Du moins pas sans la garantie d’une nouvelle recrue offensive.

Or, à en croire le média napolitain suscité, le Napoli ne bougera pas cet hiver s’il ne valide pas son billet pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, dans dix jours, aux dépens de Liverpool – voire du PSG. Un club parisien auquel le président De Laurentiis rêve de chiper l’ancienne idole du San Paolo Edinson Cavani. Mais pas avant la prochaine intersaison a priori. En attendant, Naples chercherait à se renforcer à moindre coût. En cas de bonne affaire, la porte pourrait s’ouvrir pour Arkadiusz Milik, mais seulement sous la forme d’un prêt. Sans option d’achat. Une perspective alléchante malgré tout pour un OM en panne d’attaquant.