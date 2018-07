L’OM est à la peine

Mehdi Benatia, en quête d’un nouveau challenge après trois saisons à la Juventus, Juan Jesus et Kostas Manolas, parmi les révélations de la saison dernière à l’AS Rome, ou à un degré moindre le prometteur Leander Dendoncker, qui entend de toute façon s’installer au milieu de terrain, telles ont été les pistes suivies par l’Olympique de Marseille pour renforcer sa charnière centrale, orpheline de Rolando, indisponible pour de longs mois en raison d’une blessure au tendon d’Achille. Autant de pistes que les dirigeants phocéens ont dû abandonner pour finalement se rabattre sur le jeune Duje Caleta-Car, vu à son avantage avec le RB Salzbourg.

Un épisode qui n’est pas sans rappeler la quête du grand attaquant si ardemment courtisé par les Marseillais l’été dernier. Après avoir espéré Carlos Bacca, Kevin Gameiro, Olivier Giroud, Stevan Jovetic ou Vincent Aboubakar, l’OM avait finalement dû se contenter de Kostas Mitroglou (au 31 août) , dont les performances la saison dernière obligent le club phocéen à repartir à la recherche d’un buteur prolifique.

Des limites financières

Cette fois, Marseille n’a qu’un nom en tête, celui de Mario Balotelli. Mais pas sûr que l’inverse soit vrai. Car si l’international italien a donné son accord verbal aux dirigeants olympiens, ses atermoiements, ou ceux de son représentant Mino Raiola en attendant un hypothétique appel d’un cador de Serie A, tendent à prouver qu’il ne voit dans l’OM qu’une solution par défaut.

Au moins gentlemen’s agreement entre l’ancien Milanais et les dirigeants niçois oblige, l’OM peut-il cette fois financièrement lutter. Ce qui n’est pas si fréquent... Car en plus de devoir composer avec un déficit d’attractivité, les Marseillais doivent également faire avec des finances les empêchant de rivaliser sur de nombreux dossiers. En atteste celui du latéral gauche uruguayen Diego Laxalt, l’une des révélations de la Coupe du monde en Russie. L’OM était certes intéressé mais incapable de s’aligner sur West Ham ou Bournemouth, prêts à débourser 30 millions d’euros pour s’attacher ses services. Et Valentin Rongier ou Maximilian Meyer apparaissent tout aussi inaccessibles.