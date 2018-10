L'OM attend encore son grand attaquant

Le feuilleton du "grantatakan" à l’OM connaîtra une nouvelle saison ! Lors du dernier épisode estival, Rudi Garcia n’a cessé d’affirmer qu’il se contentera de Valère Germain et Kostantinos Mitroglou pour l’exercice en cours. Et il n’y a pas eu de rebondissement final puisque Mario Balotelli est resté à Nice et que Moussa Dembélé a été recruté par l’OL pour 22 millions d’euros.

L'actionnaire en a envie, on en a tous envie

Interrogé sur le sujet par RMC Sport, le coach des Phocéens n’a pas manié la langue de bois, une fois n’est pas coutume. "Ça viendra, l'actionnaire en a envie, on en a tous envie. Si une opportunité se présente, et si c'est dans nos cordes, on le fera. Sinon, on restera à notre rang qu'on va essayer d'améliorer chaque saison. Je suis content de ce que j'ai", a-t-il lancé mercredi soir à l’antenne.

Ces derniers mois, l’OM a complété son effectif avec un défenseur central (Duje Caleta-Car, pour 19 M€), un milieu axial (Kevin Strootman, pour 25 M€) et un ailier (Nemanja Radonjic, pour 12 M€). Les investissements sont conséquents. Pour s’offrir un buteur d’exception, le club de Frank McCourt sera donc dans l’obligation de vendre des joueurs qui ont la cote. Le feuilleton va durer.