Lloris fragilisé chez les Spurs ?

Jamais, au cours de sa carrière, Hugo Lloris n'a été aussi critiqué que ces derniers mois. Sur la deuxième moitié de l'exercice 2017-2018, la presse anglaise comme les médias français avaient multiplié les interrogations au sujet d'un joueur qui avait ensuite répondu sur le terrain pendant la Coupe du monde. Le gardien de but a activement et largement participé à la conquête du titre de champion du monde obtenu par les Bleus. Mais depuis la reprise des hostilités en août dernier, outre une blessure et des déboires extra-sportifs sur fond de conduite en état d'ivresse, le Français a aussi été coupable de plusieurs erreurs notables chez les Spurs.

"Pour moi, Hugo est l'un des meilleurs gardiens au monde. Il avait été l'homme du match contre West Ham, quelques jours plus tôt", avait rappelé Mauricio Pochettino après le carton rouge adressé à son portier en Ligue des champions. "Contre le PSV Eindhoven, il n'est pas responsable du résultat. Ce genre d'actions arrive dans le football. Dans tous les matches que nous avons gagnés, il a été l'un des meilleurs joueurs sur le terrain. Il n'a pas joué contre Watford et Liverpool et nous avons perdu. Je pense que les gens ont la mémoire courte dans le football." Ce n'était pas la première fois que l'Argentin avait été contraint de venir à la rescousse de son capitaine.

Onana, le présent et l'avenir ?

"C'est l'un des meilleurs gardiens du monde. Cela n'a pas changé. Rien n'a changé dans mon esprit, avait-il expliqué un peu plus tôt en octobre après une bourde de l'ancien Niçois contre le FC Barcelone, toujours en Ligue des champions. Tout le monde peut faire une erreur. La réaction a été fantastique et la performance a été bonne. Bien sûr, nous avons perdu, mais je pense qu'il n'y a aucun doute à propos d'Hugo." De quoi maintenir à flot l'intéressé, coupable aussi d'une erreur grossière, heureusement sans conséquence, en finale de Coupe du monde face à la Croatie. Mais ça commence à faire beaucoup... Et en coulisse, les dirigeants de Tottenham travailleraient sur la piste du recrutement d'un nouveau gardien de but.

Le nom d'Andre Onana est cité par Sky Sports, lui qui se présente comme un jeune talent très prometteur à ce poste. A 22 ans, l'international camerounais passé par le FC Barcelone continue d'avancer et de progresser à l'Ajax Amsterdam, club avec lequel il est encore sous contrat jusqu'en 2021. Si d'aventure le Lion Indomptable devait débarquer, il y aurait un gardien de but en trop chez les Spurs, qui s'appuient également sur Michel Vorm et Paulo Gazzaniga. Or Onana n'a pas le profil pour se poser en doublure sur les bords de la Tamise, mais plutôt en numéro 1 bis. Après tout, à son arrivée à Londres, Hugo Lloris n'avait-il pas été contraint de patienter un peu avant d'envoyer Brad Friedel sur le banc de touche ?