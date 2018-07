Liverpool-Klopp: "Nous avons trois gardiens incroyables"

L’officialisation jeudi soir du transfert d’Alisson Becker à Liverpool a fait grand bruit. Désormais, les Reds disposent de trois gardiens de but avec Loris Karius et Simon Mignolet. Face à cette situation, Jürgen Klopp a réagi au micro de Sky Sports: "Liverpool avait besoin de gardiens de qualité, et c’est ce qu’on a désormais. Nous verrons ce que nous faisons dans les prochaines semaines".

Sur l’avenir de Karius et Mignolet, le technicien allemand n’a pas souhaité s’étendre: "Pour le moment, nous avons trois gardiens incroyables dont deux qui sont très jeunes et très talentueux, mais nous en avions besoin donc je suis très content".