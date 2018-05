Liverpool: Klopp commente l'arrivée de Fabinho

Lundi soir, le Liverpool FC a officialisé la signature de sa première recrue estivale: Fabinho. Le Brésilien de l'AS Monaco débarque contre 50 M€ sur les bords de la Mersey, assortis d'un bonus potentiel de 5 M€. Jürgen Klopp semble lui ravi de pouvoir s'appuyer désormais sur ce nouvel arrivant.

"On signe un excellent joueur, mais aussi une personne de grande qualité. Tous les gens que nous avons interrogés à son sujet ont été unanimes à propos de ses qualités humaines. Je suis très heureux d'ajouter un tel joueur dans le vestiaire. Il va nous rendre plus fort. Et en même temps, il va très bien s'intégrer au groupe. Sur le plan du football, il peut jouer n°2, n°6 et n°8 au plus haut niveau. C'est un atout", explique le manager des Reds sur le site officiel du club.