La reprise, c'était mercredi dernier pour les Dogues ! Depuis, il y a du mouvement à Lille, avec notamment le départ acté d'Ibrahim Amadou, dont la mutation au FC Séville devrait être actée très prochainement. Mais le patron Gérard Lopez et son staff sont aussi décidés à bâtir enfin une équipe compétitive dans l'optique de l'exercice 2018-2019, ce après le fiasco des derniers mois, qui aurait pu se solder par une relégation sportive, ou administrative. Mais le successeur de Michel Seydoux continue de véhiculer un message empreint de confiance et de sérénité pour l'avenir du club.

La DNCG (Direction nationale du contrôle de gestion) a beau avoir levé début juin l'interdiction de recrutement, la masse salariale et les indemnités de mutations restent encadrés. Il faut donc rester sur ses gardes, ce qui n'empêche apparemment pas les Nordistes d'avancer. Pour preuve, ce lundi, une première recrue a été officialisée en la personne de Jonathan Bamba. L'attaquant formé dans le Forez était libre de tout engagement depuis dimanche et la fin de son bail à l'AS Saint-Etienne. Il a paraphé dans la foulée un contrat de cinq saisons avec le Losc, qu'il rejoint donc jusqu'au 30 juin 2023. Bamba devrait être l'un des fers de lance du secteur offensif nordiste avec Nicolas Pépé au cours des prochains mois.

"Nous recrutons aujourd’hui l’un des meilleurs espoirs de Ligue 1" Marc Ingla

D'autant que le Bleuet de 22 ans ne débarque pas en terre inconnue. Et pour cause, il s'apprête à collaborer de nouveau avec Christophe Galtier, soit le technicien qui l'avait lancé dans le grand bain de la Ligue 1 en 2014-2015, lorsque les deux homme collaboraient chez les Verts. "C’est un joueur qui était très sollicité par plusieurs clubs, en France mais aussi à l’étranger, explique de son côté le directeur général Marc Ingla. Il a choisi le Losc et je l’en remercie. C’est une bonne nouvelle. Nous recrutons aujourd’hui l’un des meilleurs espoirs de Ligue 1, même si nous sommes toujours dans l’optique de faire aussi signer des éléments confirmés de façon à être plus solides durant la saison". Les supporters du Losc vont-ils commencer à reprendre espoir autour du projet de Gérard Lopez ?