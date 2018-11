Auteur d’un énorme raté face à Dijon (2-0), dimanche, lors de la 13e journée de Ligue 1, Kostas Mitroglou a encore aggravé son cas à l’Olympique de Marseille. L’attaquant grec a d’ailleurs été défendu du bout des lèvres par Rudi Garcia à l’issue de la rencontre. "Il faut marquer, mais il faut aussi un peu plus aider l'équipe", a ajouté l’entraîneur olympien, précisant: "On avait besoin dans ce match que tout le monde se défonce."

Chaque fois plus décevant à la pointe de l’attaque phocéenne, Kostas Mitroglou ne devrait donc plus être à l’OM à l’issue du prochain Mercato hivernal. Les dirigeants phocéens, toujours en quête d'un "grand attaquant", espèrent en effet le voir partir et le n°11 marseillais, en dépit de ses performances calamiteuses, semble encore intéresser du monde.

A en croire la presse grecque, l’Olympiacos verrait ainsi d’un bon œil son retour mais il ne pourrait s’agir que d’un prêt et le club olympien devrait accepter dans ce cas de prendre en charge une partie de son salaire. L’OM pourrait donc privilégier les pistes menant en Chine, au Qatar ou aux Emirats Arabes Unis, bien plus lucratives pour le finaliste de la dernière Ligue Europa, et ce d’autant plus qu’un club serait prêt à offrir quelque 7 millions d’euros à l’ancien joueur du Benfica pour l’attirer. De quoi le convaincre d’aller voir ailleurs…