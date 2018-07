Ligue 1 : Balotelli (enfin) de retour à Nice

Balotelli n’est pas à un dribble prêt. Attendu il y a quinze jours, l’attaquant adulé puis décrié vient de choisir l’heure de sa reprise. Il était donc présent ce mardi à l’entraînement du jour des Niçois. Ce qui au passage confirme qu’il est bien encore sous contrat avec les Aiglons… Quoi qu’il en soit, il était grand temps pour lui de reprendre le cours de sa vie de footballeur.

«Super Mario» a évidemment eu droit à un travail individualisé plus que nécessaire. Qu’il reste au GYM ou qu’il file dans un autre club, il a de toute manière besoin d’un travail foncier en amont de la saison. Une préparation entamée avec du retard "sur le terrain puis en salle" comme le confirme le club. Le travail ne manque pas même si les interrogations persistent.

Ce mardi, Mario Balotelli a effectué son retour à l'entraînement

Il n’en reste pas moins que son avenir ne semble plus s’écrire à Nice. Il s’est relancé avec les Aiglons mais après deux saisons communes, il aspire à un nouveau challenge. Mino Raiola, son agent, n’a pas ménagé sa peine pour le proposer un peu partout en Italie, et même récemment à Monaco, comme pour mieux faire monter les enchères mais c’est la piste qui mène à l’OM qui reste la plus chaude. C’est d’autant plus vrai que selon Sport Mediaset, le club phocéen aurait fini par accéder à la requête de l’OGC Nice de régler les 10 millions demandés. Ce qui a peut-être motivé sa décision de revenir sur la Cote d'Azur...