Lenglet, un nouveau Français au Barça

Deux jours après l’arrivée du milieu de terrain brésilien Arthur, en provenance du Gremio, le FC Barcelone a officialisé jeudi son deuxième transfert de l’été. Et comme attendu, c’est Clément Lenglet qui s’est engagé pour les cinq prochaines saisons, moyennant le paiement de sa clause libératoire (35,9 millions d’euros).

Formé à Nancy, le défenseur central de 23 ans avait rejoint l’Andalousie en janvier 2017. Sa clause de départ a été fixée à 300 millions d’euros. Il avait entamé le stage de présaison avec la formation sévillane à Benidorm, en attendant que le Barça puisse débloquer la somme nécessaire à son transfert. Après avoir dit adieu à ses ex-coéquipiers, il sera officiellement présenté vendredi midi.

Le gaucher originaire de Beauvais "qui commandait la défense (de Séville, ndlr) avec élégance et détermination" selon le communiqué de son nouveau club, va retrouver en Catalogne trois autres joueurs français: Lucas Digne, Samuel Umtiti et Ousmane Dembélé. Même s’il ne reverra pas de sitôt ces deux derniers, qui vont disputer la finale de la Coupe du monde face à la Croatie dimanche.

