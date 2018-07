Lemina, une option pour Guardiola ?

Le mercato de Manchester City a véritablement débuté il y a seulement quelques jours, lorsque la signature de Riyad Mahrez a été officialisée. Et pour enrôler le milieu de terrain offensif international algérien, les champions d'Angleterre ont été contraints de verser quelque 70 millions d'euros à Leicester City. Mais ce n'est pas évidemment pas fini, car Josep Guardiola attend encore d'autre renforts. Or, la priorité actuelle du technicien catalan est de trouver un joueur de haut niveau pour faire oublier Yaya Touré, arrivé en fin de contrat le 1er juillet dernier.

Ilkay Gundogan et Fernandinho, c'est beaucoup trop juste lorsqu'il faut courir plusieurs lièvres à la fois. Le Brésilien Fernando était lui parti il y a un an pour le Galatasaray Istanbul, il faut donc du sang neuf dans ce secteur. L'ancien boss du FC Barcelone avait ciblé le Brésilien Jorginho comme recrue prioritaire, et tout semblait acté il y a encore peu de temps. Sauf que l'international italien a choisi de poser ses bagages à Chelsea, préférant le cadre de vie londonien à celui de Manchester. Sans compter que celui qui était son coach au SSC Naples, Maurizio Sarri, arrive aussi chez les Blues en remplacement d'Antonio Conte... Et la pilule a du mal à passer pour Guardiola, qui se serait aussitôt rabattu sur Mateo Kovacic. Sauf que le Real Madrid se montre pour l'heure bien trop gourmand, même pour les finances des Citizens.

Alors, selon les informations de Sky Sports, une autre piste aurait été activée en parallèle, bien plus surprenante. En effet, Mario Lemina aurait tapé dans l'oeil du manager de Man City, lui qui est sous contrat avec Southampton jusqu'en 2022, et pourrait changer de tunique contre une indemnité avoisinant les 20 M€. Mais Josep Guardiola ne devrait se tourner vers l'ancien joueur de l'OM ou du FC Lorient qu'en dernier recours, car celui qui a également porté les couleurs de la Juventus ne présente que trop peu de garanties quant à sa capacité réelle à renforcer son effectif. Mais puisque le mercato ferme le 9 août prochain en Angleterre, il faut pouvoir disposer d'une option accessible et rapide à finaliser le cas échéant...