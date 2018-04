Leipzig: Upamecano revient sur l'intérêt de l'OM à son égard

Jeune défenseur du RB Leipzig, aux prises avec l’OM ces jours-ci en quart de finale de la Ligue Europa, Dayot Upamecano, 19 ans, s’est fait une place cette saison outre-Rhin, après s’être révélé dans les rangs du RB Salzbourg à son départ de Valenciennes, son club formateur, en 2015.

A l’époque, alors qu’il s’illustrait déjà dans les équipes de jeunes tricolores, les recruteurs marseillais s’étaient penchés sur son cas, comme sur ceux des Georges-Kévin Nkoudou et Bouna Sarr, finalement recrutés auprès de Nantes et Metz. Seulement l’intéressé avait préféré opter pour l’Autriche, via un transfert à un peu plus de 2 millions d’euros.

"C’est vrai que je les intéressais, a-t-il admis ce dimanche dans le cadre de l’émission Téléfoot. Mais je n’étais pas trop sûr d’avoir du temps de jeu à Marseille. Alors j’ai préféré aller à Salzbourg." Trois ans plus tard, Dayot Upamecano compte parmi les défenseurs les plus prometteurs de sa génération. A un point tel que sa clause libératoire à Leipzig avoisinerait les 100 millions d’euros.