Le "nouveau Neymar" tout proche du Real

On le disait proche du FC Barcelone, il devrait finalement atterrir au Real Madrid. Rodrygo, annoncé dans son pays comme le "nouveau Neymar" en raison de son profil (il est aussi attaquant et évolue sur le côté gauche) et de ses qualités balle au pied, serait effectivement sur le point de s’engager en faveur de la Maison Blanche, indique le quotidien AS. Juni Calafat, le responsable de la cellule internationale du Real Madrid, se serait ainsi rendu au Brésil pour finaliser son transfert avec Santos.

Le dirigeant madrilène a pour mission de convaincre le club de Sao Paulo, qui réclamerait 50 millions d’euros pour libérer son joueur, de revoir légèrement ses prétentions à la baisse. Pas énormément non plus, les Merengues étant prêts à formuler une offre de 45 millions d’euros. Auteur de 6 buts et 2 passes décisives en 17 matches, toutes compétitions confondues, le jeune espoir auriverde (17 ans) ne devrait toutefois pas débarquer à Santiago-Bernabeu dans l’immédiat.

Rodrygo pourrait être prêté par le Real Madrid à sa formation actuelle pour une saison de plus, ou deux, afin d’accumuler du temps de jeu et de l’expérience. Son arrivée ne devrait donc pas se faire avant 2019 ou 2020. Les triples champions d’Europe en titre avaient élaboré sur le même stratagème avec le prometteur Vinicius Jr, recruté en mai 2017 au Flamengo et qui devrait renforcer l’effectif madrilène cet été. Une autre pépite que le club de la capitale a chipée au Barça…