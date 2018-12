Le Mercato de l'OM selon Zubizarreta

Il a dernièrement prolongé son contrat jusqu’en 2021 mais n’en reste pas moins la principale cible, facile, des détracteurs d’un OM qui cet été n’a pas forcément eu la main heureuse sur le marché des transferts. Andoni Zubizarreta a accepté de répondre aux questions de L’Equipe, dans un entretien publié ce samedi où l’intéressé n’élude aucun sujet, même s’il se refuse à donner de lui-même les noms des potentiels renforts d’un club phocéen qui cet hiver promet d’être actif. Sa plus grande fierté olympienne jusqu’alors, l’ancien gardien espagnol l’attribue à l'OM Campus. "Je sais bien que tout ce qui se passe autour de l'équipe première, c'est plus spectaculaire, mais la formation, c'est stratégique dans le projet. On a reçu la visite de la DTN (Direction technique nationale) la semaine dernière, avec notamment Hubert Fournier (DTN) et un responsable de la Jeunesse et des Sports. Ils ont ressenti cette volonté de devenir un club formateur."

En attendant que ces fruits-là murissent, Andoni Zubizarreta prospecte avec ses équipes. "Le responsable de la cellule, c'est Albert Valentin. Il travaille avec cinq scouts. Chacun surveille une zone géographique et un d'eux surveille plus spécifiquement la post-formation. On réfléchit encore sur l'Amérique du Sud et l'Afrique: est-ce qu'on ouvre une structure sur place ? Est-ce qu'il faut plutôt des partenariats ? C'est la prochaine étape.On a un logiciel dans lequel on entre tous les rapports sur les joueurs suivis."

Caleta-Car était une priorité

C’est via ce fameux logiciel que les Marseillais ont coché le nom de Duje Caleta-Car, cet été. "On avait trois centraux en tête cet été. Un a signé dans un autre club. Sur les deux qu'il restait, on a décidé, ici un jour vers midi, avec Rudi, de prendre Caleta-Car. Et le lendemain matin, j'étais en Croatie pour discuter", raconte le directeur sportif phocéen. Et d’ajouter: "Avec Rudi (Garcia), on mène une réflexion sur les besoins pour renforcer l'effectif: à quel poste ? Un joueur polyvalent ? Après, on met des noms sur le papier. On discute aussi avec Jacques-Henri (Eyraud, le président). Entre-temps, je reçois des appels d'agents qui me proposent leurs joueurs. Quand nous étions sur le dossier de Caleta-Car, par exemple, j'ai reçu des appels - un, deux, trois, dix, vingt - pour me proposer d'autres défenseurs centraux. Mais pour moi, à ce moment-là, la priorité, c'est Caleta-Car, c'est vu avec Rudi, donc j'avance là-dessus."

Pas besoin de logiciel en revanche pour analyser le cas d’Alberto Moreno, le latéral de Liverpool en mal de temps de jeu et dont le nom résonne de plus en plus dans les couloirs du Vélodrome. "Je le connais très bien depuis le Séville FC… Normalement, ce n'est pas notre marché. Après, il peut y avoir des circonstances qui ouvrent des possibilités. Sa situation est intéressante mais c'est aussi intéressant pour le Séville FC, qui cherche un latéral gauche", note l’ex-dirigeant du Barça, avant de répondre à une question reprenant l’éventuel intérêt des Olympiens pour le jeune attaquant de la Juve Moïse Kean: "Qui a parlé de Moïse Kean, réagit-il avec malice. C'est vrai que la question est aussi de savoir comment on peut établir des relations avec des clubs comme ça pour trouver ce type de joueur. Après ce n'est pas facile car si c'est un bon joueur, l'entraîneur n'est pas bête, il veut qu'il reste…"

Et pourquoi pas Balotelli ?

A défaut de Kean, Andoni Zubizarreta, qui n’a pas enterré manifestement la piste menant à Mario Balotelli – "Je ne dis pas oui, je ne dis pas non. Il faut laisser passer un peu de temps. C'est un grand joueur c'est clair, mais on verra" -, martèle que la priorité des Marseillais demeure à ce jour de remettre en confiance les attaquants présents au club. "On a trois attaquants en manque de confiance. (Clinton) Njie a la vitesse. Kostas (Mitroglou) est un joueur de surface et Valère (Germain) est très intelligent dans ses déplacements. On se demande plutôt comment leur redonner confiance pour gagner contre Reims, Nantes, Saint-Étienne... Car sans Ligue des champions la saison prochaine, cela sera encore plus difficile de convaincre des joueurs intéressants."

D’autant que l’OM n’a pas vraiment les coudées franches en matière de budget, comme le rappelle le Basque. "Un grand attaquant, c'est quoi ? Mariano (Diaz), à Lyon la saison dernière, n'avait pas le profil. Mais si le joueur commence à marquer un but à chaque match, on va changer d'avis. Après cela peut créer des soucis avec d'autres, parce qu'ils marqueront moins de buts. Pour Mariano, il y a eu ce type de problèmes relationnels à Lyon avec Memphis (Depay). L'équilibre de l'équipe est important. (Gonzalo) Higuain, Alexis Sanchez peuvent entrer dans cette catégorie du grand attaquant. On dit qu'Alexis n'est pas bien à Manchester United et il serait peut-être content de venir dans le sud de la France. Je pourrais appeler son agent que je connais bien depuis Barcelone. Mais il va me donner son salaire et je ne pense pas qu'on puisse le faire…"