Le destin de Bale lié au sort de Zidane ?

Auteur d’un triplé jeudi face à la Chine, Gareth Bale est devenu à cette occasion le meilleur buteur gallois de l’histoire, avec désormais 29 buts en 69 sélections.

Un bol d’air pour celui qui vit une deuxième saison galère d’affilée au Real Madrid, que ce soit à cause de ses différentes blessures ou des choix de Zinedine Zidane, qui a pourtant assuré qu’il n’avait aucun problème avec lui.

D’après The Mirror, ses coéquipiers madrilènes sont d’ailleurs persuadés que si le Français reste l’entraîneur du club merengue, Bale partira en fin de saison, cinq ans après son arrivée dans la capitale espagnole.

Le principal candidat pour l’accueillir reste toujours Manchester United, même si un ancien Red Devil, et pas des moindres, préférerait le voir rester au Real.

"C’est le Real Madrid, et il n’y a qu’une poignée de clubs avec cette aura. Bien sûr qu’il faut rester là. Qu’est-ce qu’il a gagné, trois Ligue des champions ? La preuve est là. Dans des clubs comme ça, vous gagnerez toujours des titres", a ainsi déclaré son sélectionneur Ryan Giggs. De quoi le faire réfléchir ?

An unforgettable day for @GarethBale11 as he becomes Wales’ leading goalscorer on his daughter’s birthday!



His reaction here ⬇️#TogetherStronger #一起更强大 #CHNWAL pic.twitter.com/SXU4MGRdYL