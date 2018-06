Le Barça se rabat sur Salah

Depuis un peu plus d'un an, tout est plus compliqué pour le FC Barcelone sur le front des transferts. Les Catalans avaient d'abord mordu la poussière dans leur tentative de débaucher Marco Verratti, se frottant à l'inflexibilité du Paris Saint-Germain, et avaient ensuite vu Neymar partir sans pouvoir le retenir quelques semaines plus tard, victimes de la toute puissance financière de ce même club. Ils avaient ensuite été invités à patienter plusieurs mois avant de pouvoir faire venir Philippe Coutinho de Liverpool, et s'étaient rabattus sur Ousmane Dembélé pour compenser au mieux le départ de la star brésilienne.

Décidés à recruter Antoine Griezmann en cet été 2018, les Blaugranas se retrouvent de nouveau en position inconfortable, puisque l'international tricolore a finalement décidé de rester à l'Atlético de Madrid. Pourtant, Luis Suarez et Lionel Messi n'avaient pas hésité à prendre partie ouvertement pour la signature du Colchonero. En vain... Le club présidé par Josep Maria Bartomeu doit donc réagir pour ne pas perdre la face, et prouver aux yeux de la planète football qu'il n'a rien perdu de son pouvoir d'attraction. Et puisque "Grizi" préfère rester au bercail, la nouvelle piste se nommerait désormais... Mohamed Salah. Selon les informations du Sun, Lionel Messi pousserait en coulisse pour que l'Egyptien soit recruté afin de renforcer le secteur offensif du Barça.

Sauf que le Pharaon a répété qu'il ne souhaitait pas quitter des Reds qui le considèrent intransférable. Et le FC Barcelone a déjà pu goûter à l'intransigeance des pensionnaires d'Anfield en matière de mutations via le dossier Philippe Coutinho... Pour ajouter à cela, l'attaquant passé par Chelsea ou l'AS Rome est bien plus cher que les 100 millions d'euros dont ils devaient initialement se délester pour enrôler Antoine Griezmann. Le FC Barcelone va-t-il malgré tout tenter sa chance sur ce dossier brûlant, au risque de goûter à une nouvelle déconvenue ? L'ego de Mohamed Salah continue quoi qu'il en soit d'être flatté, lui qui était il y a peu encore annoncé comme la priorité d'un Real Madrid décidé à remplacer Gareth Bale, avant que Zinedine Zidane ne parte et le Gallois affirme son désir de rester.