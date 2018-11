L'Ajax est prêt à vendre ses pépites

Au lendemain de la magnifique victoire des Pays-Bas face à la France, c'est une déclaration qui ne passera pas inaperçue. Marc Overmars, le directeur sportif de l'Ajax, a évoqué l'avenir des jeunes pépites du club d'Amsterdam, en envisageant de possibles départs. C'était lors d'une réunion avec les actionnaires du club, où une vidéo a été diffusée avec les plus beaux joyaux de l'Ajax: André Onana, Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt, David Neres, Justin Kluivert, Donny van de Beek et Kasper Dolberg. "Sur ces sept joueurs, un seul est parti (Kluivert à l'AS Rome, ndlr)", s'est réjoui Overmars, conscient qu'il sera impossible de rééditer une telle prouesse l'été prochain.

"Cette fois, je ne vais pas laisser mon téléphone dans le tiroir de mon bureau, a plaisanté l'ancien milieu offensif d'Arsenal et du Barça. Je pense que ce sera difficile de conserver tous ces joueurs. Il y a en permanence des articles sur nos joueurs, dans les journaux, tous les jours. Pour le moment, on peut profiter de ce groupe, mais je peux vous dire honnêtement que ce sera impossible de les garder pendant quatre ans."

Parmi eux, De Ligt et De Jong, très en vue face aux Bleus, sont les plus convoités. Le défenseur central de 19 ans et le milieu de terrain de 21 ans sont notamment convoités par le FC Barcelone, qui cherche des joueurs d'avenir à ces deux postes. Même si selon le Daily Mirror, Manchester City aurait une longueur d'avance pour De Jong, avec une offre proche des 70 millions d'euros. L'Ajax peut s'attendre à recevoir de très belles offres, et à récupérer... de quoi investir sur d'autres jeunes cracks. "Nos recruteurs ont déjà commencé à travailler, et ils sont déjà bien occupés", a malicieusement lancé Overmars.