Décidément, le Real Madrid ne chôme pas en ce mois de juin. Après avoir secoué toute l'Espagne en faisant de Julen Lopetegui le successeur de Zinedine Zidane au poste d'entraîneur, les triples champions d'Europe sont maintenant très proches de réaliser ce qui serait déjà l'un des très gros coups du mercato estival. D'après les informations du Mundo Deportivo, les Merengue seraient en effet sur le point de s'offrir Alisson Becker, le très convoité gardien de l'AS Rome, révélation de la saison passée.

Jeudi matin, le quotidien catalan faisait état d'un accord entre le club espagnol et le portier auriverde, mais évoquait un écart de 20 millions d'euros entre les exigences de la Roma (80 millions d'euros) et l'offre du Real (55 millions + 5 de bonus). Finalement, les deux parties auraient trouvé un terrain d'entente assez rapidement pour un transfert d'un montant de 75 millions d'euros, hors bonus.

Liverpool le voulait

Alisson Becker est donc en passe de devenir le gardien le plus cher de l'histoire, un statut qui appartient à Gianluigi Buffon depuis son arrivée à la Juventus en 2001 (53 millions d'euros). Ce n'est pas vraiment une surprise. Voilà maintenant plusieurs années que le Real Madrid cherche à s'offrir un très grand gardien, même si Keylor Navas fait un travail très correct depuis trois ans. Il y a eu l'épisode rocambolesque du fax envoyé trop tard, qui a bloqué l'arrivée de David de Gea (Manchester United) en 2015. Chaque été, le nom du gardien de la Roja revenait avec plus ou moins d'insistance, tout comme celui de Thibaut Courtois (Chelsea), ou plus récemment celui de Kepa Arrizabalaga (Bilbao).

C'est donc sur le gardien titulaire de la Seleçao que le Real a jeté son dévolu. Un joueur qui n'était en 2016-2017 que remplaçant pour sa première saison en Italie, se contentant d'apparitions en Ligue Europa. Ses performances cette saison ont fait de lui l'un des gardiens les plus convoités d'Europe. Le PSG se serait penché sur son cas, tout comme Chelsea et surtout Liverpool. Mais le joueur aurait fait son choix assez vite selon le Mundo Deportivo (un transfert au Real, ou une saison de plus à la Roma). Décidément, le Real aura fait bien du mal aux Reds ces dernières semaines...