On peut avoir passé quatre saisons dans un club et en être le meilleur buteur, avoir fait se lever les socios pour devenir une icône locale, et devenir rapidement un paria. C'est ce que vit actuellement Antoine Griezmann auprès de certains supporters de l'Atlético de Madrid, qui en veulent ouvertement au principal intéressé à l'heure où un départ au FC Barcelone se profile. Ces derniers jours, la direction des Colchoneros a aussi fait part de son mécontentement quant à l'attitude de Luis Suarez et du président Josep Maria Bartomeu, coupables à leurs yeux d'avoir ouvertement évoqué l'arrivée prochaine du Français en Catalogne, ce alors que la saison n'est pas encore terminée et que "Grizi" reste sous contrat avec le club de la capitale.

Les fans de l'Atlético grondent également, et manifestent leur désapprobation envers un joueur qui a donc décidé de changer d'air, et s'apprête à renforcer un rival. Mais Antoine Griezmann peut aussi compter sur des soutiens, notamment celui d'une ancienne gloire du club. En effet, Diego Forlan avait lui aussi quitté les Colchoneros après quatre saisons, et filé à l'Inter Milan en 2011. Mais l'Uruguayen était alors plutôt en fin de parcours après avoir joué à Manchester United ou Villarreal, là où son cadet tricolore s'apprête lui à franchir un palier dans sa carrière.

Si un joueur veut partir, il partira

"C'est ce qui arrive quand un joueur progresse."

"Je peux comprendre ce genre de situation, je suis passé par-là moi aussi, a expliqué le retraité dans l'émission "El Transistor". Quand j'ai quitté l'Uruguay pour jouer à l'étranger, c'était pour gagner plus d'argent, d'abord en Argentine puis en Angleterre. C'est ce qui arrive quand un joueur progresse. Et c'est ce qu'il se passe pour Griezmann. Si certaines personnes sont en colère contre le joueur, alors c'est qu'elles oublient que la situation était la même quand l'Atlético est allé le chercher à la Real Sociedad. C'est ce que fait le FC Barcelone aujourd'hui. On ne peut pas se plaindre aujourd'hui de ce que nous avons fait par le passé. Et si un joueur veut partir, il partira. Nous devons respecter le professionnel. Et je voudrais bien savoir si tous ceux qui critiquent Griezmann aujourd'hui ne quitteraient pas leur job pour un autre mieux payé..."

L'argument est imparable. L'attaquant international tricolore aura quoi qu'il en soit l'opportunité de mettre tous les râleurs de sa poche, au moins le temps d'un match, s'il permet mercredi prochain à l'Atlético de remporter de nouveau la Ligue Europa, au détriment de l'Olympique de Marseille. Dans le cas contraire, les adieux du numéro 7 et la dernière journée de Liga, samedi prochain à domicile face à Eibar, pourrait bien être gâchés par ceux qui auront déjà tiré un trait sur les quatre saisons précédentes.