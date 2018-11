Invité à analyser sur Onda Cero le choc du week-end en Liga entre l'Atlético de Madrid et le FC Barcelone (en exclusivité samedi soir sur beIN SPORTS 2), Bernd Schuster s'en est pris à Ousmane Dembélé. Et l'ancien joueur des deux clubs, qui a également évolué (et entraîné) au Real Madrid, et qui reste une voix qui porte en Liga, a livré un constat sans appel au sujet de l'international français.

"Il y a des joueurs qui ont le niveau pour le Barça, et d'autres qui ne l'ont pas, il n'y a pas besoin de trois saisons pour s'en rendre compte, juge l'ancien milieu de terrain. Il y a des joueurs qui n'ont pas la mentalité pour réussir au Barça, et Dembélé en fait partie." Schuster estime que le club catalan aurait dû mieux se renseigner sur l'ancien Rennais avant de l'acheter à prix d'or au Borussia Dortmund. "En Allemagne, il avait fait des bons matches, mais pas tant que ça, note l'ancien joueur de Cologne. Le Barça ne s'est pas préoccupé de savoir comment était Dembélé en dehors du terrain, et c'est une erreur."



Schuster met ainsi en cause le professionnalisme de l'attaquant français, et ajoute qu'il a connu une situation similaire au Real Madrid, avec un joueur "qui arrivait tout le temps en retard et n'apprenait pas de ses erreurs" lors de la saison 2008-2009. "Je suis allé voir les capitaines pour qu'ils lui parlent", explique-t-il. Ce serait donc à Gerard Piqué et autres cadres du Barça de s'occuper du cas Dembélé. En ont-ils envie ?



