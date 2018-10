Resté scotché sur le banc quatre jours plus tôt face à l’Inter, Ousmane Dembélé, qui n’était ce jour-là même pas parti s’échauffer, après avoir accusé près d’une demi-heure de retard lors du rendez-vous fixé par Ernesto Valverde à ses hommes, au Camp Nou, a rejoué dimanche lors du Clasico.

Entré en jeu à un quart d’heure de la fin, il a même délivré une passe décisive à la 87e minute pour Arturo Vidal lors de ce large succès blaugrana face à l’éternel rival merengue (5-1). Mais le champion du monde tricolore, pourtant auteur d’un bon début de saison, est vraiment loin d’être indispensable au Barça, même en l’absence de Lionel Messi.

A tel point que le club catalan envisagerait, selon la radio RAC1, de se séparer dès cet hiver d’un joueur acheté 105 millions d’euros (hors bonus) à Dortmund lors de l’été 2017. Et d’après la presse anglaise, l’ancien Rennais intéresserait plusieurs grands clubs de Premier League.

Ligue des champions ou pas ?

Chelsea, avec ses partenaires chez les Bleus Olivier Giroud et N’Golo Kanté, ainsi qu’Arsenal, où évoluent ses anciens coéquipiers du Borussia Pierre-Emerick Aubameyang et Henrik Mkhitaryan, seraient sur les rangs, mais les deux clubs londoniens ne lui offrent pas la possibilité de disputer la Ligue des champions, ce qui est désormais possible, même en ayant débuté la compétition avec une autre formation.

Liverpool, en revanche, joue bien la C1, même si les Reds sont bien fournis offensivement. Mais l’attaquant de 21 ans, s’il veut continuer à évoluer au sein d’une formation du gratin européen, est sans doute conscient qu’il devra de nouveau faire face à une forte concurrence. Ce qui ne lui a pas trop réussi au Barça jusqu’à présent…

Ernesto Valverde : "Dembélé n'était pas arrivé en retard"