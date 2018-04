Après quelques mois compliqués au Paris Saint-Germain en 2017, Gonçalo Guedes est parvenu à se relancer sous les couleurs du Valence CF, un club auquel il est prêté jusqu'au terme de l'exercice en cours. Les pensionnaires de Mestalla aimeraient transformer l'essai en obtenant le transfert définitif du milieu de terrain offensif, mais rien n'a encore pu se concrétiser.

Et selon la presse espagnole, Diego Simeone serait tenté de recruter l'international portugais formé au Benfica de Lisbonne à l'horizon 2018-2019, et l'Atlético Madrid pourrait rapidement passer à l'action auprès des Rouge et Bleu.